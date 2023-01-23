『HOBBY MASTER 1/48 ホーカー ハリケーン MK.IIc イギリス空軍 第1飛行隊 BE581 完成品 HA8653【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 01時 21分に出品され04月15日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HOBBY MASTER 1/48スケールエアプレーンモデル。

ダイキャストモデル。

生産国:中国

素材:金属