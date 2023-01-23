『ボーネルンド ナターン ( Nathan ) ファンラーニング マッチング・ペアーズ 3歳頃 NA310071【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 41分に出品され03月31日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボーネルンド ナターン ( Nathan ) ファンラーニング マッチング・ペアーズ 3歳頃 NA310071



【商品説明】

・主な製造国 :中国

・対象年齢 :3才以上

・本体サイズ :ボード:26×26cm、フタ:直径5cm高さ4.5cm、動物ブロック:約4×3cm



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。