『大富豪ゲーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 12時 17分に出品され03月16日 12時 17分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大富豪ゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :5才以上

・生産国:中国



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 50.80 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ 大富豪ゲーム