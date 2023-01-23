『アクセフ 2269058-21-F カラーバンド3本セット(ブレスレット×3) PINK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 42分に出品され04月26日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他スポーツ用品

【商品名】

[アクセフ] 2269058-21-F カラーバンド3本セット(ブレスレット×3) PINK



【商品説明】

・機能・IFMC.(イフミック) : 製品には集積機能性ミネラル結晶体(IFMC.)が含まれており、装着することで、体幹の安定・バランス感覚の向上・リカバリー向上の効果が期待できます。

・サイズ：19?

・スポーツブレスレット

・ナイロン、天然ゴム、合成皮革

・ブレスレットタイプのカラーバンド3種類セット

・素材構成: 【編み部分】ナイロン60% 天然ゴム40% 【ロゴ部分】ナイロン60% 天然ゴム40% 【パッチ】合成皮革



【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 11.68 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

セラーコードX07QG1LYKV