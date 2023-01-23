『トーエイライト 体操棒80(5色1組) T1762 青・緑・赤・白・黄【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 04時 34分に出品され03月22日 04時 34分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーエイライト 体操棒80(5色1組) T1762 青・緑・赤・白・黄



【商品説明】

・5色1組(青・緑・赤・白・黄)

・重さ1.6kg/組

・長さ80×直径3cm

・被膜:PVC、芯材:木製



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 1.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。