『ゼット ZETT 軟式用グラブ ソフトステア 野球 軟式グローブ LH ブラック1900 BRGB35330-1900LH 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 21分に出品され03月15日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 買ってすぐに使える柔らかさでありながら、しっかりポケットを形成し型崩れしにくいオール天然革構造のソフトステアシリーズ。Ｍ号ボールでも使用可能。

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