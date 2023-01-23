『D-eight ポータブルカーナビ ７インチ 2021年度 最新地図 3年間地図更新無料 タッチパネル操作 ワンセグ ワンセグ録画機能 N-7AS4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 16分に出品され03月11日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・サンバイザー装備7インチ大画面ワンセグ付ナビゲーション ・ワンセグテレビ搭載（ワンセグテレビ録画機能付き） ・DC（シガーアタプター）、バッテリーによる2電源対応 ・イグニッションキー連動 オン／オフ機能搭載
＜ナビ機能＞ ・最新全国地図2021年度リリース版搭載 オービス警告表示機能搭載 電話番号検索 約1000万件（企業） 住所検索 約3300万件 施設名検索 約65万件 周辺施設検索 約63万件
地図3年更新無料
カーナビ ポータブルナビ ７インチ 2022年度 最新地図 3年間地図更新無料 タッチパネル操作 ワンセグ ワンセグ録画機能
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落札価格7615円
553 入札履歴
終了
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