『JBL Reflect Contour 2 ワイヤレス スポーツ インイヤーヘッドホン 3ボタンリモートとマイク付き - ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 31分に出品され03月31日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 JBL 5.1cm10.2cm15.2cm 228g