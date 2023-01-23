『FSDWG ビジネスバッグ メンズ 紳士 本革 編み込みバック ブリーフケース ビジネスバック トートバッグ ビジネスバッグ 2way A４【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 24分に出品され04月15日 14時 24分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

FSDWG ビジネスバッグ メンズ 紳士 本革 編み込みバック ブリーフケース ビジネスバック トートバッグ ビジネスバッグ 2way A４



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 38.80 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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