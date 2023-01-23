『FSDWG ビジネスバッグ メンズ 紳士 本革 編み込みバック ブリーフケース ビジネスバック トートバッグ ビジネスバッグ 2way A４【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 24分に出品され04月15日 14時 24分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
FSDWG ビジネスバッグ メンズ 紳士 本革 編み込みバック ブリーフケース ビジネスバック トートバッグ ビジネスバッグ 2way A４
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 38.80 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7615円
685 入札履歴
終了
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