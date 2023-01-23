『molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 32分に出品され03月07日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C



【商品説明】

・※掲載商品の仕様は改良のため、許可なく変更することがあります。ご了承ください。

・※空気の入れ過ぎにご注意ください。

・直径23.2cm

・重さ510~567g



【サイズ】

高さ : 22.50 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。