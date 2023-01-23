デサント ウィンドブレーカー はっ水 軽量 ストレッチ MOVESPORT エアリートランスファー フード付 メンズ BL XO【お歳暮】

商品情報

【商品名】

デサント ウィンドブレーカー はっ水 軽量 ストレッチ MOVESPORT エアリートランスファー フード付 メンズ BL XO



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:87cm 身幅:57.5cm 着丈:71cm

・SIZE:M ゆき丈:84cm 身幅:55cm 着丈:69cm

・SIZE:O ゆき丈:88.5cm 身幅:59.5cm 着丈:73cm

・SIZE:S ゆき丈:83cm 身幅:53cm 着丈:66cm

・SIZE:XA ゆき丈:95cm 身幅:63cm 着丈:77cm

・SIZE:XO ゆき丈:92cm 身幅:61cm 着丈:75cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。