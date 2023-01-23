『デサント ウィンドブレーカー はっ水 軽量 ストレッチ MOVESPORT エアリートランスファー フード付 メンズ BL XO【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 07時 30分に出品され03月19日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ウィンドブレーカー はっ水 軽量 ストレッチ MOVESPORT エアリートランスファー フード付 メンズ BL XO
【商品説明】
・SIZE:L ゆき丈:87cm 身幅:57.5cm 着丈:71cm
・SIZE:M ゆき丈:84cm 身幅:55cm 着丈:69cm
・SIZE:O ゆき丈:88.5cm 身幅:59.5cm 着丈:73cm
・SIZE:S ゆき丈:83cm 身幅:53cm 着丈:66cm
・SIZE:XA ゆき丈:95cm 身幅:63cm 着丈:77cm
・SIZE:XO ゆき丈:92cm 身幅:61cm 着丈:75cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7615円
140 入札履歴
終了
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