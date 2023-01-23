『バドミントンバッグ VICTOR バドミントン バックパック ロイヤルブルー グレー ラケット収納部屋 シューズポケット BR3036 BH【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 01時 13分に出品され03月19日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VICTOR バドミントン バックパック ロイヤルブルー グレー ラケット収納部屋 シューズポケット BR3036 BH



【商品説明】

・【シューズポケット】シューズポケットを付いて、シューズを守ると同時に、清潔に保っている。

・【ショルダーベルト調整可能】ショルダーベルトは調整可能、より便利。

・【ラケット収納部屋】ラケット収納部屋設計、有効的にラケットを守る。

・サイズ : 30cmx30cmx55cm

・素材: 表/RPET；裏/ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。