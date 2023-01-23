『テンマクデザイン ウッドストーブ【M】専用 ウォータータンクM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 19時 17分に出品され03月23日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウッドストーブM専用 3L容量のウォータータンク

素材：ステンレス304

サイズ：(約) L:280×W:110mm×H:207mm（容量3L）

重量：(約) 1600g

原産国：中国