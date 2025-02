Summer Paradise 2017[DVD]【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

内容紹介 2017年の夏に行われたSummer Paradise 2017のSexy Zoneメンバー公演を映像化! 2016年につづき、各メンバーの個性溢れるステージを堪能できるパッケージにご期待ください! <本編収録内容> Blu-ray 2枚組 佐藤勝利「佐藤勝利 summer live 2017 ~VICs sTORY~」(約71分収録) ・Sunshinesmile ・Black/White ・まだ見ぬ景色・ A MY GIRL FRIEND ・まいったネ 今夜 ・Secret Agent Man ・Why ・好きだよ ・Last winters night ・Dolphin ・INTERACTIONAL ・Loveless ・サクラ咲ケ ・FLY ・Vanilla ・LOVE HOLIDAY. ・ホタル ・will ・テンション ・浪速一等賞! ・REAL DX ・Triangle ・Kiss You Good-Bye 中島健人「Mission:K」(約102分収録) ・Mission ・Sun Burns Down ・Fly ・Black Cinderel