『origin デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力600W(300W+300W) ハイパワーアンプ 重低音調整 USB/SD/Blut【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 18分に出品され03月14日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

origin デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力600W(300W+300W) ハイパワーアンプ 重低音調整 USB/SD/Blut



【商品説明】

・サイズ：約18x15.5x5cm

・周波数：10Hz-20KHz

・最大出力：300W + 300W

・電圧：DC12V



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。