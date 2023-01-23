『アイムス (IAMS) ドッグフード 健康維持用 小粒 チキン 成犬用 1個 (x 1) (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 39分に出品され03月21日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
4袋入・ 2.6kg×4 ID221
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×15×41.8cm
・本体重量:2.6kg
・原産国:タイ
・原材料:肉類(チキンミール、家禽ミール)、小麦、とうもろこし、大麦、チキンオイル、植物性タンパク、家禽エキス、乾燥ビートパルプ、乾燥酵母、フィッシュオイル、STPP (トリポリリン酸塩)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
リガロ ハイプロテイン ターキー 3.6kg
¥ 7613
（まとめ買い）サイエンスダイエット パピー 小型犬用子いぬ用 750g ドッグフード ×5
¥ 7613
ナチュラルナース 完全無添加ドッグフード800g×3個セット
¥ 7613
アイムス (IAMS) ドッグフード アイムス 成犬用 体重管理用 中粒 チキン 12キログラム (x 1)
¥ 7613
ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード r/d アールディー 小粒 チキン 犬用 特別療法食 3kg
¥ 7613
【療法食】 ドクターズケア ドッグフード Drs Diet 犬用シニア 3.8kg シニア犬用 3.8キログラム (x 1)
¥ 7613
ティファール フードプロセッサー マルチ つぶす 混ぜる きざむ スライス 千切り 泡立て おろす 離乳食 MB601GJP
¥ 7613
ロイヤルカナン SHN マキシ ジュニア 犬用 4kg
¥ 7613
ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード i/d アイディー 小粒 チキン 犬用 特別療法食 3kg
¥ 7613
デビフ缶 愛犬の介護食 ささみ 85g×24缶
¥ 7613
ハウス オブ ローゼ ラ・ローゼ ボディミルク RG
¥ 7613
Dr.PRO (ドクタープロ) ベビーミルクスーパーIGP 幼犬用 500g
¥ 7613
アイムス (IAMS) ドッグフード 成犬用 体重管理用 小粒 チキン 12kg
¥ 7613
Orijen(オリジン) ドッグフード レジオナルレッドドッグ 2キログラム (x 1)
¥ 7613
イティ (iti) ドッグフード エアドライフード ラム&ベニソン・ディナー 200g×5個 (ケース販売)
¥ 7613
ニュートロ シュプレモ カロリーケア チキン 成犬用 トレイ １００ｇ ４８個 お一人様２点限り 沖縄別途送料
¥ 7613
ニュートロ シュプレモ カロリーケア チキン＆サーモン入り 成犬用 トレイ １００ｇ ４８個 お一人様２点限り 沖縄別途送料
¥ 7613
3袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 腎臓サポートセレクション ドライ 1kg
¥ 7613
落札価格7614円
887 入札履歴
終了
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