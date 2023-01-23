『アイムス (IAMS) ドッグフード 健康維持用 小粒 チキン 成犬用 1個 (x 1) (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 39分に出品され03月21日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4袋入・ 2.6kg×4 ID221

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×15×41.8cm

・本体重量:2.6kg

・原産国:タイ

・原材料:肉類(チキンミール、家禽ミール)、小麦、とうもろこし、大麦、チキンオイル、植物性タンパク、家禽エキス、乾燥ビートパルプ、乾燥酵母、フィッシュオイル、STPP (トリポリリン酸塩)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)