『ワイドワーク 電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ05LL 210×330×厚さ0.5mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 36分に出品され03月18日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ワイドワーク 電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ05LL 210×330×厚さ0.5mm



【商品説明】

・RoHS指令対応品

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・体積抵抗率:5×106 Ω・cm

・使用温度範囲:-20~90

・引っ張り強度:6.0MPa

・片面粘着テープ付

・粘着テープの寿命により開封してから6ヶ月(推奨期間)以内に確実にご使用下さい

・過度な負荷、直射日光、高温・高湿状態での保管は避けて下さい。

・難燃性:V-0 UL94



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。