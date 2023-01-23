『ワイドワーク 電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ05LL 210×330×厚さ0.5mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 36分に出品され03月18日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワイドワーク 電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ05LL 210×330×厚さ0.5mm
【商品説明】
・RoHS指令対応品
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・体積抵抗率:5×106 Ω・cm
・使用温度範囲:-20~90
・引っ張り強度:6.0MPa
・片面粘着テープ付
・粘着テープの寿命により開封してから6ヶ月(推奨期間)以内に確実にご使用下さい
・過度な負荷、直射日光、高温・高湿状態での保管は避けて下さい。
・難燃性:V-0 UL94
【サイズ】
高さ : 0.60 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7614円
297 入札履歴
終了
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