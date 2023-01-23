『ボードゲーム リッチ＆グッド?大勝負? 日本語版【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 18分に出品され03月22日 03時 18分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボードゲーム リッチ＆グッド?大勝負? 日本語版
【商品説明】
・【プレイ人数】2～5人
・【プレイ時間】45分
・【対象年齢】13歳以上
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 29.50 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7614円
607 入札履歴
終了
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