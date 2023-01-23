『ウェーブ 帰ってきたウルトラマン 1/72 マットアロー1号【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 14時 44分に出品され04月09日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェーブ 帰ってきたウルトラマン 1/72 マットアロー1号
【商品説明】
・(C)円谷プロ
・主な製造国 : 日本
・対象年齢 : 15歳から
・本体サイズ : 215mm
・男の子向き
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
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落札価格7613円
592 入札履歴
終了
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