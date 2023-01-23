『ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 38分に出品され03月13日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3



【商品説明】

・at4は双眼鏡として55cmという近距離でもピントが合わせられるため、近づけそうで近づきにくかった微妙な距離にある対象を楽な姿勢で観察できます。しかも双眼鏡なので、単眼鏡では感じにくい立体感も得られます。遠くの景色はもちろん、足元の草花や近づくことができない美術館の美術作品の観察などで威力を発揮できます。

・「国宝や刀剣を迫力の至近距離で双眼鑑賞! 」

・【PFMコートでクリアな視界】

・【アースカラー&軽量コンパクト】

・【近距離55cm】

・レンズとプリズム光学面全面に3層以上の反射防止コーティングを施したPFMコート仕様。レンズ面での反射を抑えることで光量ロスを排除し、明るくクリアな視界を確保しています。コンパクトながら薄暗



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。