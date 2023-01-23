『NewFantasia HiFiケーブル 4ピン XLR バランスオス Beyerdynamic T1 2nd、T5p第2世代ヘッドホン用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 39分に出品され03月31日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NewFantasia HiFiケーブル 4ピン XLR バランスオス Beyerdynamic T1 2nd、T5p第2世代ヘッドホン用
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.29 cm
横幅 : 10.16 cm
奥行 : 14.99 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
639 入札履歴
終了
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