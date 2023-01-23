ジョーマローン ライム バジル ＆ マンダリン キャンドル 200g (2.5 inch)並行輸入品【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ジョーマローン ライム バジル ＆ マンダリン キャンドル 200g (2.5 inch)並行輸入品



【商品説明】

・200g (2.5 inch)

・Please write your shipping address in Japanese.

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・ライム バジル ＆ マンダリ



【サイズ】

高さ : 16.79 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 30.81 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。









食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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