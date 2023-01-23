『HO SOCCER ゴールキーパーグローブ 51.1288 SSG エスクドー2 ロールゲッコー ブラックアウト 8【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 00時 31分に出品され04月13日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HO SOCCER ゴールキーパーグローブ 51.1288 SSG エスクドー2 ロールゲッコー ブラックアウト 8



【商品説明】

・オールブラックは不動の人気色!

・ボールとの接地面が広い『ロールゲッコーカット』を採用

・対象シーズン: オールシーズン

・日本限定展開のモデル



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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