『Axis Former(アクシスフォーマー) ストレッチ用 フォームローラー ソフトロング T0999 022 グリーン【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 03時 47分に出品され04月24日 03時 47分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Axis Former(アクシスフォーマー) ストレッチ用 フォームローラー ソフトロング T0999 022 グリーン



【商品説明】

・製品サイズ:980mm x φ130



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 98.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。