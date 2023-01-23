『LEDラバーLED光美容器 脱毛器 コラーゲン脱毛LV コラーゲンオイル付 全身25箇所 ムダ毛ケア VIO対応 レディース メンズ 5段階【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 39分に出品され03月15日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LEDラバーLED光美容器 脱毛器 コラーゲン脱毛LV コラーゲンオイル付 全身25箇所 ムダ毛ケア VIO対応 レディース メンズ 5段階
【商品説明】
・?100万発打てるので買い替えの必要もなし！故障しない限り"ほぼ一生使える”！つまり40年～80年はメンテナンスケアができる！
・?LEDを照射できる日本で唯一のLED照射式光美容器で、サロン業務用コラーゲンマシンに近い波長のピンクLED(633nm)
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 24.50 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 870.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
721 入札履歴
終了
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