『LEDラバーLED光美容器 脱毛器 コラーゲン脱毛LV コラーゲンオイル付 全身25箇所 ムダ毛ケア VIO対応 レディース メンズ 5段階【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 39分に出品され03月15日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LEDラバーLED光美容器 脱毛器 コラーゲン脱毛LV コラーゲンオイル付 全身25箇所 ムダ毛ケア VIO対応 レディース メンズ 5段階



【商品説明】

・?100万発打てるので買い替えの必要もなし！故障しない限り"ほぼ一生使える”！つまり40年～80年はメンテナンスケアができる！

・?LEDを照射できる日本で唯一のLED照射式光美容器で、サロン業務用コラーゲンマシンに近い波長のピンクLED(633nm)



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 24.50 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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