『KEALIANA ペットカート 折りたたみ式軽量ペットカート レインカバー付き ペットカート 小型犬 中型犬 多頭 折りたたみ 軽量 犬バギ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 06時 13分に出品され04月14日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KEALIANA ペットカート 折りたたみ式軽量ペットカート レインカバー付き ペットカート 小型犬 中型犬 多頭 折りたたみ 軽量 犬バギ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 42.50 cm

奥行 : 69.00 cm

重量 : 5.39 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。