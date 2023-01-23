『KEALIANA ペットカート 折りたたみ式軽量ペットカート レインカバー付き ペットカート 小型犬 中型犬 多頭 折りたたみ 軽量 犬バギ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 06時 13分に出品され04月14日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KEALIANA ペットカート 折りたたみ式軽量ペットカート レインカバー付き ペットカート 小型犬 中型犬 多頭 折りたたみ 軽量 犬バギ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 42.50 cm
奥行 : 69.00 cm
重量 : 5.39 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
775 入札履歴
終了
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