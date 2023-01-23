『Fisher-Price バービースターライトギャラクシーバービー人形&フライングキャット - 交換用プロペラ DLT22【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 16分に出品され03月13日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Modern・ピンク・アンド・ブルー

・交換用プロペラ。

・フィッシャープライス バービー スターライト ギャラクシー バービー ドール&フライングキャットのプロペラの交換用。

・フィッシャープライス バービー スター ライト ギャラクシー バービー ドール&フライングキャット - 商品番号 DLT22。

・純正バービー交換部品。

・小売用パッケージではありません - メーカーより緩んだ部品でお届けします。