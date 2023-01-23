『小型 大型猫 おもちゃ 省スペース 置き型 シンプル 北欧 組立簡単 運動不足 安定感 キャットタワー 据え置き おしゃれ 小型猫 スリム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 12時 30分に出品され04月10日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品仕様

タイプ： 5層*イエロー 5層*ダークグレー 6層*ダークグレー

サイズ：（写真をご参照ください）

材質:：パーティクルボード/麻縄巻き/ポリエステル/紙管

：キャットタワー 猫タワー 突っ張り キャットランド キャットポール 猫ツリー 木製 省スペース 爪とぎ 多頭飼い



板材は木製から作られており、健康で環境にやさしいので自然に近く、猫は遊び好きで飼い主も安心です。



猫ちゃんはいつも室内で活動していて、運動不足。キャットタワーは猫ちゃんに遊園地のようなところで、楽しくタワ?をのぼりしてさがりして遊びます。