『ヴォルコム ユニセックス サングラス (ラウンド型・ノーマルレンズ) VE01800101 / Happening おしゃれ 眼鏡 Matt【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 04時 31分に出品され05月04日 04時 31分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム ユニセックス サングラス (ラウンド型・ノーマルレンズ) VE01800101 / Happening おしゃれ 眼鏡 Matt
【商品説明】
・SIZE:EA 高さ:4.5cm フレームの長さ:13cm 柄:13cm
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
469 入札履歴
終了
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