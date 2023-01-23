『ヴォルコム ユニセックス サングラス (ラウンド型・ノーマルレンズ) VE01800101 / Happening おしゃれ 眼鏡 Matt【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 04時 31分に出品され05月04日 04時 31分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルコム ユニセックス サングラス (ラウンド型・ノーマルレンズ) VE01800101 / Happening おしゃれ 眼鏡 Matt



【商品説明】

・SIZE:EA 高さ:4.5cm フレームの長さ:13cm 柄:13cm



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ヴォルコム

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