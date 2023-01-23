『ボディボード ソフトケース ナイロン 無地 SOFT CASE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 20分に出品され04月26日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフボードケース

【商品名】

ボディボード ソフトケース ナイロン 無地 SOFT CASE



【商品説明】

・42インチまで収納可能

・ショルダー リック 3wayケース 大容量

・ボディボード ナイロン ソフトケース



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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