『(ソウビエン) 半衿 椿刺繍 縮緬【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 12時 30分に出品され03月06日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
かんざし、髪飾り
【商品名】
(ソウビエン) 半衿 椿刺繍 縮緬
【商品説明】
・【サイズ】長さ：約114cm 幅：約16cm
・【生産国】日本
・【素材】本体生地 ポリエステル100% 刺繍糸 レーヨン100%
・【色】白
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X004XUT1Z8
(ソウビエン) 帯締め ピンク 紅梅色 金糸 銀糸 縞 市松 シンプル 正絹 前沢工房 伝統工芸品 伊賀組紐 夏向き 夏用 夏物 カジュアル
¥ 7613
(ソウビエン) 帯締め 橙色 オレンジ 大和柿 白 金糸 縞 正絹 前沢工房 伝統工芸品 伊賀組紐 夏向き 夏用 夏物 カジュアル フォーマ
¥ 7613
(ソウビエン) 帯締め ピンク 丸ぐけ ラメ 小田巻 正絹 成人式向け 振袖向け 帯じめ おびじめ 和装小物 日本製
¥ 7613
(ソウビエン) 半衿 淡紅藤色 ライトパープル 淡紫色 花菱並び 刺繍 正絹 フォーマル 振袖向け 半襟 はんえり 和装小物 女性 レディー
¥ 7613
(ソウビエン) 帯留め 蜻蛉玉 赤紫 レッドパープル 黄緑 花 縞 ストライプ トンボ玉 ガラス玉 帯どめ おびどめ 和装小物 夏向け カジ
¥ 7613
(ソウビエン) 帯留め 蜻蛉玉 黄緑色 グリーン トンボ玉 ガラス玉 帯どめ おびどめ 和装小物 夏向け カジュアル 日本製
¥ 7613
(ソウビエン) 帯締め 黄緑 イエローグリーン 金糸 カラフル 正絹 前沢工房 伝統工芸品 伊賀組紐 夏向き 夏用 夏物 カジュアル フォー
¥ 7613
(ソウビエン) 帯締め 紫 パープル 牡丹 ぼたん 花 刺繍 縮緬 ちりめん 丸ぐけ 小田巻 正絹 成人式向け 振袖向け 帯じめ 帯〆 おび
¥ 7613
(ソウビエン) 半衿 黒 ブラック 白 ホワイト 金色 銀色 菊詰 刺繍 正絹 フォーマル 振袖向け 半襟 はんえり 和装小物 女性 レディ
¥ 7613
(ソウビエン) 半衿 桃花色 ピンク 白 ホワイト 金色 銀色 菊詰 刺繍 正絹 フォーマル 振袖向け 半襟 はんえり 和装小物 女性 レデ
¥ 7613
(ソウビエン) 半衿 赤 レッド 桜 さくら サクラ 花 刺繍 正絹 振袖向け 半襟 はんえり 和装小物 女性 レディース 日本製
¥ 7613
(ソウビエン) 半衿 灰桜色 ベビーピンク 青海波 菊菱 花 2way 刺繍 ラメ 縮緬 ちりめん 成人式 振袖向け フォーマル 半襟 はん
¥ 7613
(ソウビエン) 半幅帯 おび工房 黄色 イエロー ベージュ 焦茶色 縞 短冊 リバーシブル 膨れおり ドレープ 浴衣 小紋 夏着物 夏向け
¥ 7613
ソウビエン 成人式 髪飾り 3点 セット 振袖 卒業式 袴 ドライフラワー テイスト かすみ草 A ピンク (sbn-kaz10124)
¥ 7613
(ソウビエン) 帯締め 翠嵐工房 平組
¥ 7613
廃業品 加藤萬謹製 刺繍半衿 正絹 華縫 女物
¥ 7613
舞扇堂 婦人用扇子藍ひとえ 扇子 (紺)
¥ 7613
(ソウビエン) 草履 レディース ウレタン草履 黒 ブラック 赤紫色 バイカラー 無地 光沢 エナメル シンプル 小判型 晴雨兼用 カジュア
¥ 7613
落札価格7613円
783 入札履歴
終了
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