『(ソウビエン) 半衿 椿刺繍 縮緬【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 12時 30分に出品され03月06日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 かんざし、髪飾り

【商品名】

(ソウビエン) 半衿 椿刺繍 縮緬



【商品説明】

・【サイズ】長さ：約114cm 幅：約16cm

・【生産国】日本

・【素材】本体生地 ポリエステル100% 刺繍糸 レーヨン100%

・【色】白



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ファッション

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