『BOWBRAND(ボウブランド) オーバーグリップテープ30本巻 ウェットタイプホワイト BOW030【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 22時 14分に出品され03月08日 22時 14分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 テニス グリップテープ

【商品名】

BOWBRAND(ボウブランド) オーバーグリップテープ30本巻 ウェットタイプホワイト BOW030



【商品説明】

・カラー：ホワイト

・サイズ：0.7mm×25mm×105cm×30pcs

・タイプ：ウェットタイプ



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。