『BOWBRAND(ボウブランド) オーバーグリップテープ30本巻 ウェットタイプホワイト BOW030【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 22時 14分に出品され03月08日 22時 14分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テニス グリップテープ
【商品名】
BOWBRAND(ボウブランド) オーバーグリップテープ30本巻 ウェットタイプホワイト BOW030
【商品説明】
・カラー：ホワイト
・サイズ：0.7mm×25mm×105cm×30pcs
・タイプ：ウェットタイプ
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
702 入札履歴
終了
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