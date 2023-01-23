『CANARE スピーカーケーブル フォン⇔フォン 5m レッド 46S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 15時 27分に出品され03月12日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CANARE スピーカーケーブル フォン⇔フォン 5m レッド 46S



【商品説明】

・ケーブル:CANARE 4S6 赤

・ハンダ:KR-19RMA

・プラグ:SWITCHCRAFT 280-280

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・熱収縮チューブ: 7cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。