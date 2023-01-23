『スラッシャー ユニセックス リュック 30L (スケボーキャリーストラップ) THR-161 / Backpack Box おしゃれ A4収【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 05分に出品され03月19日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スラッシャー ユニセックス リュック 30L (スケボーキャリーストラップ) THR-161 / Backpack Box おしゃれ A4収



【商品説明】

・タテ46cmxヨコ33cmxマチ17cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・付属ポーチ:タテ39.5cmxヨコ33cm/重量:40g

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:640g



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 57.60 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。