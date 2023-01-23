『GIVI (ジビ) バイク用 トップケース/リアボックスパーツ モノロックベース 単体 MM用 Z340 95256【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 08分に出品され03月31日 18時 08分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GIVI (ジビ) バイク用 トップケース/リアボックスパーツ モノロックベース 単体 MM用 Z340 95256
【商品説明】
・対応ケース:モノロックベースMM(35118)用/ベース本体
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
134 入札履歴
終了
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