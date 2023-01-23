『GIVI (ジビ) バイク用 トップケース/リアボックスパーツ モノロックベース 単体 MM用 Z340 95256【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 08分に出品され03月31日 18時 08分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GIVI (ジビ) バイク用 トップケース/リアボックスパーツ モノロックベース 単体 MM用 Z340 95256



【商品説明】

・対応ケース:モノロックベースMM(35118)用/ベース本体



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

外装パーツ タグ GIVI

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バイク用

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単体

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