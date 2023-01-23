『ピラルク リュック 父の日 ギフト 防水 インナー バッグ付き 20L オレンジ Free【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 34分に出品され04月21日 02時 34分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピラルク リュック 父の日 ギフト 防水 インナー バッグ付き 20L オレンジ Free



【商品説明】

・Fサイズ= (約)縦 47～70cm×横 28cm×マチ 15cm

・ストラップの種類: 調節可能

・メイン素材: ターポリン

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合繊

・防水



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 47.80 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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