『デシグアル バックパック 21WAXD152070 グレー/ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 42分に出品され03月05日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル バックパック 21WAXD152070 グレー/ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
941 入札履歴
終了
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