『デシグアル バックパック 21WAXD152070 グレー/ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 42分に出品され03月05日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル バックパック 21WAXD152070 グレー/ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デシグアル

バックパック

21WAXD152070

グレー/ブラック