『OneOdio Monitor60 ハイレゾ ヘッドホン 有線 モニターヘッドホン マイク付き ヘッドフォン 50mmドライバー 二穴接続【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 56分に出品され03月09日 03時 56分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OneOdio Monitor60 ハイレゾ ヘッドホン 有線 モニターヘッドホン マイク付き ヘッドフォン 50mmドライバー 二穴接続

【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。