『OneOdio Monitor60 ハイレゾ ヘッドホン 有線 モニターヘッドホン マイク付き ヘッドフォン 50mmドライバー 二穴接続【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 56分に出品され03月09日 03時 56分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OneOdio Monitor60 ハイレゾ ヘッドホン 有線 モニターヘッドホン マイク付き ヘッドフォン 50mmドライバー 二穴接続
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
851 入札履歴
終了
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