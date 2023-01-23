『Gladiator Joe モニターアーム/マウントVESAブラケットアダプター Dell SE2219H、SE2219NX、SE2319H【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 51分に出品され03月04日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Gladiator Joe モニターアーム/マウントVESAブラケットアダプター Dell SE2219H、SE2219NX、SE2319H



【商品説明】

・DELL Vesa アダプター SE2219H、S2219H、S2219HN、S2219HN、SE2219NX、S2219NX、S2319H、S2319H、S2319HN、S2319NX、S2319NX、S2319H、S2419H、S2419H用。 9H、SE24 19HN、S2419HN、SE2419NX、S2419NX、SE2719H、S2719H、S2719HN、S2719NX、S2719NX。

・Gladiator Joe Inc.はお客様のモニターの取り付けニーズにお応えし、非VESA規格のモニターを取り付けるソリューションを提供します。 当社の製品をお使いのモニターからデスクマウントへ



【サイズ】

高さ : 6.35 cm

横幅 : 14.99 cm

奥行 : 16.51 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。