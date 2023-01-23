『Eonvic 7ピン 12V 電源ケーブル Trimble GPS 5700 5800 R7 R6 R8 4700 4800シリーズ (46【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 09時 35分に出品され04月22日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Eonvic 7ピン 12V 電源ケーブル Trimble GPS 5700 5800 R7 R6 R8 4700 4800シリーズ (46
【商品説明】
・この電源ケーブルはトータルステーションジオディメータGPS用に設計されており、機器を外部12Vバッテリーに接続することができます。例えばTrimble GPS 5700 5800 R7 R6 R8 4700 4800シリーズマシン用電源など。
・ケーブルの長さ：59インチ/1.5m。
・プラグA：0B 7ピンオス、プラグB：ワニ口クリップ、精密10アンペアヒューズ付き。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・使用方法：ワニ口クリップは外部12Vバッテリーに接続します。7ピンオスはTrimble gps RTKに接続し、7ピン(0Bサイズ)コネクタで接続します。このケーブルはすべて
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
429 入札履歴
終了
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