『Eonvic 7ピン 12V 電源ケーブル Trimble GPS 5700 5800 R7 R6 R8 4700 4800シリーズ (46【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 09時 35分に出品され04月22日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Eonvic 7ピン 12V 電源ケーブル Trimble GPS 5700 5800 R7 R6 R8 4700 4800シリーズ (46



【商品説明】

・この電源ケーブルはトータルステーションジオディメータGPS用に設計されており、機器を外部12Vバッテリーに接続することができます。例えばTrimble GPS 5700 5800 R7 R6 R8 4700 4800シリーズマシン用電源など。

・ケーブルの長さ：59インチ/1.5m。

・プラグA：0B 7ピンオス、プラグB：ワニ口クリップ、精密10アンペアヒューズ付き。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・使用方法：ワニ口クリップは外部12Vバッテリーに接続します。7ピンオスはTrimble gps RTKに接続し、7ピン(0Bサイズ)コネクタで接続します。このケーブルはすべて



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。