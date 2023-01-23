『ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8225-821 M 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 05時 48分に出品され04月25日 05時 48分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8225-821 M 黒

【商品説明】

・(紺)ポリエステル１００％（前ポケット側面：上部）ナイロン１００％(黒)ポリエステル１００％

・(Ｓ)容量 ５リットル ／対象年齢の目安 3歳 ～ 4歳 (Ｍ)容量 １１リットル ／対象年齢の目安 5歳 ～ 6歳 サイズ：（Ｓ）W20×H27×D11cm（Ｍ）W24×H35×D13.5cm

・デザインが ダブルＢ らしい配色で、かっこいい ミキハウス ダブルビー リュック です。両サイドや表面、内側にポケットが付いて充実した機能性・軽量なポリエステルオックス素材を使用の ミキハウス リュック です。両開きファスナーで開閉、背あてはクッション性のあるメッシュ仕立てで、通気性を考慮。ク



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 36.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。