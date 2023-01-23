『007 スペクター キーチェーン 007 SPECTRE KEYCHAIN アストンマーチン DB10 ASTON MARTIN DB10【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 13時 47分に出品され04月13日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

007 スペクター キーチェーン 007 SPECTRE KEYCHAIN アストンマーチン DB10 ASTON MARTIN DB10



【商品説明】

・James Bond - 007 Spectre ASTON MARTIN DB10 KEYCHAIN

・UNITED ARTISTS CORPORATION OFFICIAL MERCHANDISE

・ジェームズボンド - 007 スペクター アストンマーチン DB10 キーチェーン

・パッケージサイズ(約) 15cm x 6cm x 4cm

・ユナイテッド アーティスト オフィシャル 製品



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 8.90 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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