『007 スペクター キーチェーン 007 SPECTRE KEYCHAIN アストンマーチン DB10 ASTON MARTIN DB10【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 13時 47分に出品され04月13日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
007 スペクター キーチェーン 007 SPECTRE KEYCHAIN アストンマーチン DB10 ASTON MARTIN DB10
【商品説明】
・James Bond - 007 Spectre ASTON MARTIN DB10 KEYCHAIN
・UNITED ARTISTS CORPORATION OFFICIAL MERCHANDISE
・ジェームズボンド - 007 スペクター アストンマーチン DB10 キーチェーン
・パッケージサイズ(約) 15cm x 6cm x 4cm
・ユナイテッド アーティスト オフィシャル 製品
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 8.90 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
708 入札履歴
終了
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