『フジクラ(Fujikura) シャフト MCI BK80 フレックス:R 番手:#5 シャフトの長さ:38.0インチ シャフト重量:70.0【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 17時 58分に出品され03月05日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フジクラ(Fujikura) シャフト MCI BK80 フレックス:R 番手:#5 シャフトの長さ:38.0インチ シャフト重量:70.0g トルク:3.4 ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.01 cm

横幅 : 2.01 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。