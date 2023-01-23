『Cobi Historical Collection #2275 Sd.Kfz.7 ハーフトラック(ドイツ軍) 1/35スケール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 14時 06分に出品され03月20日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Cobi Historical Collection #2275 Sd.Kfz.7 ハーフトラック(ドイツ軍) 1/35スケール



商品コード：42060388433

型番：2275



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