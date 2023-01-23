『Cobi Historical Collection #2275 Sd.Kfz.7 ハーフトラック(ドイツ軍) 1/35スケール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 14時 06分に出品され03月20日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Cobi Historical Collection #2275 Sd.Kfz.7 ハーフトラック(ドイツ軍) 1/35スケール
商品コード：42060388433
型番：2275
2022年冬の新製品登場!話題のミリタリーブロック。
EU生まれのCOBIから新たなヒストリカル コレクション登場!充実のラインアップ! コレクターズアイテム満載!
ミリタリーブロックは“リアル感”を追求した新感覚ブロック。
子ども向けのおもちゃの枠を超え、青年そして大人にも、新鮮なワクワクドキドキ感と想像力を与えてくれるリアル感満載のブロック。
他社ブロックとの併用が可能。対象年齢:8歳以上 ピース数:439PCS 付属フィギュア:2体
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Cobi Historical Collection #2275 Sd.Kfz.7 ハーフトラック(ドイツ軍) 1/35スケール
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落札価格7612円
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終了
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