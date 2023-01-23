『セナ(SENA) SC-A0323 スリムス ピーカーキット 0411174【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 17分に出品され04月18日 18時 17分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「セナ(Sena)」より引用"



【商品名】

セナ(SENA) SC-A0323 スリムス ピーカーキット 0411174



【商品説明】

・(参考)標準スピーカー Φ40×6.8mm

・スリムスピーカー(Φ31.9mm × 4.4mm)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応モデル SENA 30K，20S用

・製品番号:0411174



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。