『バレッタ Moon Collection スワロフスキー クリスタル ビジュー ラインストーン ヘッドアクセ 髪飾り ヘアアクセサリー（【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 18分に出品され03月14日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バレッタ Moon Collection スワロフスキー クリスタル ビジュー ラインストーン ヘッドアクセ 髪飾り ヘアアクセサリー（



【商品説明】

・それぞれが、異なった光を放ち髪をより一層華やかに魅せてくれます。

・まばゆく精巧なカットを施したクリスタルの美しい輝き

・クリスタルのカッティングは方向によって輝きの表情を変えます

・銀河の星々に見立てた大人のハイクオリティシリーズ



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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