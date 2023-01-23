『INDEPENDENT (インディペンデント) トラック シルバー POLISH (144/149) (Standard) Stage11【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 14時 34分に出品され04月13日 14時 34分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

INDEPENDENT (インディペンデント) トラック シルバー POLISH (144/149) (Standard) Stage11



【商品説明】

・[INDEPENDENT] スケートボード業界で知名度No1トラックと言ってもいいほど有名な『INDEPENDENT』。誰もが一度は目にしたことがある定番のクロスロゴと頑丈なトラックが最大の魅力であり、35年もの歴史を誇る老舗トラックブランドです。BUILT TO GRIND(魅力的なグラインド)をスローガンに世界中の数多くのスケーターを支えています。

・[商品説明] NORMAL MODEL (軽量化なしの標準モデル) モデル：144 SATNDARD シャフト幅：210mm 高さ：55mm 重量：387g(モデルによって塗料等により5g前後の誤差が出ます) 推奨デッキ幅：8.25インチ

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【サイズ】

高さ : 15.24 cm

横幅 : 15.24 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。