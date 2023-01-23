『家具 大和プラスチック ウッドカバー 10号 φ385×H400 木目調【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 20分に出品され03月28日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大和プラスチック ウッドカバー 10号 φ385×H400 木目調
【商品説明】
・カラー:木目調
・サイズ(mm):φ385×H400
【サイズ】
高さ : 38.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 2.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7612円
15 入札履歴
終了
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