『MaruPet Round Brim Princess Cap Visor Hat Pet Dog Mesh Porous Sun Cap with Ear Holes for Small Extra Small Dog Teddy Pug Chihuahua Shih Tzu York【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 58分に出品され03月13日 12時 58分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名MaruPet Round Brim Princess Cap Visor Hat Pet Dog Mesh Porous Sun Cap with Ear Holes for Small， Extra Small Dog Teddy， Pug， Chihuahua， Shih Tzu， Yorkshire Terriers， Papillon Blue with bowknit Lブランド：MaruPet商品サイズ：L(head width: 7.87"" circumference:16.14"")高さ：1 cm横幅：15.2 cm奥行：15.2 cm 商品番号：色：T-blue素材：Cotton
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落札価格7612円
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終了
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