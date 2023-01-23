『TOMIX Nゲージ 227系 基本セット 98201 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 13時 25分に出品され03月08日 13時 25分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ 227系 基本セット 98201 鉄道模型 電車



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。